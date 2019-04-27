Погода в Туле 28 апреля: порывы ветра и похолодание

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе похолодает. Температура воздуха по области ночью +5…+10С, днём +10…+15С.

Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 1мм), днем без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.