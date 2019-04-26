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В Богородицке утонул мужчина: подробности

В Богородицке утонул мужчина: подробности

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на берегу водоема днем 25 апреля.

В данный момент установлено, что компания из четырех человек пришла на берег водного карьера, расположенного около д. 19 по ул. Горноспасательной в Богородицке, где они употребляли спиртные напитки. 

В ходе распития спиртного потерпевший решил искупаться и полез в воду. Спустя некоторое время оставшиеся на берегу заметили, что мужчина без движения лежит на воде, после чего вытащили его на берег и вызвали сотрудников полиции и скорой помощи.

В ходе осмотра тела потерпевшего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, а также опрашивает свидетелей произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:17 0
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