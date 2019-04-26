В Богородицке утонул мужчина: подробности

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на берегу водоема днем 25 апреля.

В данный момент установлено, что компания из четырех человек пришла на берег водного карьера, расположенного около д. 19 по ул. Горноспасательной в Богородицке, где они употребляли спиртные напитки.

В ходе распития спиртного потерпевший решил искупаться и полез в воду. Спустя некоторое время оставшиеся на берегу заметили, что мужчина без движения лежит на воде, после чего вытащили его на берег и вызвали сотрудников полиции и скорой помощи.

В ходе осмотра тела потерпевшего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, а также опрашивает свидетелей произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.