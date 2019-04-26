Туляков предупреждают о высоком уровне пожароопасности в регионе

Фото Дмитрия Дзюбина.

Помните, что за нарушение требований пожарной безопасности можно понести серьезное наказание.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля в большинстве районов нашего региона ожидается высокий уровень пожароопасности — 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

на граждан — в размере от 2000 до 3000 рублей;

на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей;

на юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.

Напомним, что из-за пала травы на днях пострадал жилой дом в Донском. Четыре семьи остались без жилища. Ситуацию с расселением жителей взял на контроль губернатор Алексей Дюмин.