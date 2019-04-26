Туляк, попавший под винт мотодельтаплана, скончался

Фото очевидца.

По нашей информации, мужчина так и не пришел в сознание.

Как стало известно Myslo, 31-летний туляк, попавший под винт мотодельтаплана, 25 апреля скончался в больнице, не приходя в сознание.

Напомним, жуткое происшествие случилось вечером 21 апреля на аэродроме Мясново. Мужчина попал под винт мотодельтаплана и получил травму головы, а также серьезное повреждение правой руки, повлекшее за собой ампутацию предплечья.