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Туляк, попавший под винт мотодельтаплана, скончался
Фото очевидца.

Туляк, попавший под винт мотодельтаплана, скончался

По нашей информации, мужчина так и не пришел в сознание.

Как стало известно Myslo, 31-летний туляк, попавший под винт мотодельтаплана, 25 апреля скончался в больнице, не приходя в сознание.

Напомним, жуткое происшествие случилось вечером 21 апреля на аэродроме Мясново. Мужчина попал под винт мотодельтаплана и получил травму головы, а также серьезное повреждение правой руки, повлекшее за собой ампутацию предплечья.

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сегодня, в 13:12 0
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