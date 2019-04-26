Фото Алексея Пирязева.
Рано расслабились: на Тулу идет похолодание
В выходные будет холоднее, а в понедельник, 29 апреля, столбики термометров опустятся до +10°С.
Не успели туляки привыкнуть к по-летнему теплой погоде, как на Тулу вновь надвигается похолодание. Уже в ближайшее воскресенье с +21°С температура рухнет до +12°С. В выходные, к слову, похолодание дополнят дожди. В субботу небольшой, в воскресенье посильнее.
Все дело в западном атмосферном фронте, который приближается к столице и несет за собой холод и дожди.
В понедельник синоптики прогнозируют похолодание до +10°С, а ночью ожидается всего +1°С, который ко вторнику превратится в ночной 0°С.
Начало мая тоже не порадует теплом: днем чуть выше +10°С и так до конца недели. А вот с 6 мая к нам вновь вернется весеннее тепло. Правда, с дождями.
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