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Рано расслабились: на Тулу идет похолодание
Фото Алексея Пирязева.

Рано расслабились: на Тулу идет похолодание

В выходные будет холоднее, а в понедельник, 29 апреля, столбики термометров опустятся до +10°С.

Не успели туляки привыкнуть к по-летнему теплой погоде, как на Тулу вновь надвигается похолодание. Уже в ближайшее воскресенье с +21°С температура рухнет до +12°С. В выходные, к слову, похолодание дополнят дожди. В субботу небольшой, в воскресенье посильнее.
 
Все дело в западном атмосферном фронте, который приближается к столице и несет за собой холод и дожди.
 
В понедельник синоптики прогнозируют похолодание до +10°С, а ночью ожидается всего +1°С, который ко вторнику превратится в ночной 0°С.
 
Начало мая тоже не порадует теплом: днем чуть выше +10°С и так до конца недели. А вот с 6 мая к нам вновь вернется весеннее тепло. Правда, с дождями.
 

 

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