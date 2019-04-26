Рано расслабились: на Тулу идет похолодание

Фото Алексея Пирязева.

В выходные будет холоднее, а в понедельник, 29 апреля, столбики термометров опустятся до +10°С.

Не успели туляки привыкнуть к по-летнему теплой погоде, как на Тулу вновь надвигается похолодание. Уже в ближайшее воскресенье с +21 °С температура рухнет до +12 °С. В выходные, к слову, похолодание дополнят дожди. В субботу небольшой, в воскресенье посильнее.

Все дело в западном атмосферном фронте, который приближается к столице и несет за собой холод и дожди.

В понедельник синоптики прогнозируют похолодание до +10°С, а ночью ожидается всего +1°С , который ко вторнику превратится в ночной 0°С .