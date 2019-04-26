Сотрудники тульской Госавтоинспекции оштрафовали более 150 пешеходов

Мероприятие проходило в областном центре с 11 по 25 апреля. Цель рейда –пресечение нарушений ПДД водителями, не предоставляющими преимущество перехода пешим участникам движения и пешеходами, пересекающими проезжую часть в неположенных местах.

За две недели полицейские оштрафовали 72 «неуступчивых» водителя. А вот среди пешеходов нарушителей оказалось вдвое больше – к административной ответственности привлечен 151 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам: передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, двигайтесь навстречу движению.

Пересекать проезжую часть можно только по переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Прежде, чем переходить дорогу, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное – остановились! Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.

Водителям следует быть внимательными к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, будьте особенно осторожны в местах, где на проезжую часть могут выбежать дети.