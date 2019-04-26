В Тульской области обнаружили 106 фальшивых банкнот

В банковском секторе Тульской области в первом квартале текущего года выявлено 106 банкнот Банка России с признаками подделки. По сравнению с прошлым годом число фальшивок уменьшилось на 40 штук, уточняют специалисты регионального отделения Банка России.

По-прежнему чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры: их выявлено 77 штук. На втором месте – тысячерублевые банкноты: обнаружена 21 подделка. Впервые были выявлены семь поддельных банкнот номиналом 2000 рублей.

Также была обнаружена одна пятисотрублевая фальшивка. Поддельных купюр меньшего номинала выявлено не было. Узнать о том, как выявить фальшивку, можно на официальном сайте Банка России.