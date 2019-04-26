Жительницу Белева осудили за ограбление инвалида

Ефремовский районный суд вынес обвинительный приговор 30-летней ранее судимой жительнице Белевского района, которая обвинялась в грабеже с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина пришла домой к знакомому мужчине-инвалиду и потребовала отдать ей деньги. Потерпевший ответил отказом, взял в руку четыре двухтысячные купюры, чтобы перепрятать их. Поднявшись на ноги и опираясь на костыль, он прошёл в другую комнату.

Злоумышленница толкнула потерпевшего, а когда он упал на пол, наступила ему на руку, забрала 8000 рублей и лежавший на полке мобильный телефон. В ходе следствия ущерб не был возмещен. Суд приговорил женщину к двум годам и четырём месяцам колонии общего режима.