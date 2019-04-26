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День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты
Фото и видео Сергея Старикова

День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты

106-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени Тульской воздушно-десантной дивизии исполнилось 75 лет.

26 апреля на пл. Ленина в Туле прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со дня формирования 106-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени Тульской воздушно-десантной дивизии. 
 
Десантников поздравили губернатор Алексей Дюмин и заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования, генерал-лейтенант Александр Вязников.
 

 
В своем выступлении Алексей Дюмин отметил, что туляки гордятся дивизией и напомнил о том, что история прославленного соединения хранит немало примеров отваги и самоотверженности – как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время.
 
Губернатор подчеркнул, что и в наше время, выполняя воинский долг в Сирийской арабской республике, бойцы соединения на деле доказали верность Отечеству. А медицинский отряд активно оказывал помощь пострадавшим местным жителям.
 

После вручения наград и благодарностей десантники по традиции продемонстрировали свое мастерство, а кульминацией торжества стало приземление парашютистов прямо на площадь Ленина.

Галерея
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 1
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 2
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 3
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 4
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 5
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 6
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 7
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 8
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 9
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 10
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 11
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 12
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 13
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 14
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 15
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 16
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 17
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 18
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 19
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 20
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 21
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 22
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 23
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 24
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 25
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 26
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 27
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 28
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 29
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 30
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 31
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 32
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 33
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 34
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 35
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 36
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 37
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 38
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 39
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 40
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 41
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 42
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 43
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 44
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 45
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 46
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 47
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 48
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 49
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 50
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 51
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 52
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 53
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 54
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 55
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 56
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 57
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 58
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 59
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 60
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 61
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 62
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 63
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 64
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 65
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 66
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 67
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 68
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 69
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 70
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 71
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 72
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 73
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 74
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 75
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 76
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 77
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 78
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 79
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 80
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 81
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 82
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 83
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 84
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 85
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 86
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 87
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 88
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 89
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 90
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 91
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 92
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 93
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 94
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 95
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 96
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 97
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 98
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 99
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 100
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 101
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 102
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 103
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 104
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 105
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 106
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 107
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 108
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 109
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 110
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 111
День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты, Фото: 112
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:57 +5
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