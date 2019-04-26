День Тульской дивизии ВДВ: на площади Ленина приземлились парашютисты

Фото и видео Сергея Старикова

26 апреля на пл. Ленина в Туле прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со дня формирования 106-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени Тульской воздушно-десантной дивизии.

Десантников поздравили губернатор Алексей Дюмин и заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования, генерал-лейтенант Александр Вязников.

В своем выступлении Алексей Дюмин отметил, что туляки гордятся дивизией и напомнил о том, что история прославленного соединения хранит немало примеров отваги и самоотверженности – как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время.

Губернатор подчеркнул, что и в наше время, выполняя воинский долг в Сирийской арабской республике, бойцы соединения на деле доказали верность Отечеству. А медицинский отряд активно оказывал помощь пострадавшим местным жителям.

После вручения наград и благодарностей десантники по традиции продемонстрировали свое мастерство, а кульминацией торжества стало приземление парашютистов прямо на площадь Ленина.