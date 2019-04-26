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На улице Рязанской в Туле Renault Duster столкнулся с мотоциклом
Фото предоставлено очевидцем

На улице Рязанской в Туле Renault Duster столкнулся с мотоциклом

Мотоциклист получил телесные повреждения, его увезли в больницу.

Как сообщают очевидцы, в Туле, на пересечении улиц Рязанской и Овражной произошло ДТП с участием мотоциклиста и Renault Duster.

По предварительной информации, водитель автомобиля совершал поворот налево, а мотоциклист маневрировал, объезжая пробку. Мужчина получил различные травмы, его увезли в больницу.

Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +2
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Место
Тулаулица Рязанская

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