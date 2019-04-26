Фото предоставлено очевидцем
На улице Рязанской в Туле Renault Duster столкнулся с мотоциклом
Мотоциклист получил телесные повреждения, его увезли в больницу.
Как сообщают очевидцы, в Туле, на пересечении улиц Рязанской и Овражной произошло ДТП с участием мотоциклиста и Renault Duster.
По предварительной информации, водитель автомобиля совершал поворот налево, а мотоциклист маневрировал, объезжая пробку. Мужчина получил различные травмы, его увезли в больницу.
Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
Другие статьи по темам
Место