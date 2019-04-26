На матче «Арсенал» – «Спартак» тульские полицейские задержали опасного преступника

Мужчина находился рядом со стадионом, вел себя агрессивно и пытался спровоцировать конфликт между болельщиками.

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время встречи тульского «Арсеналом» со столичным «Спартаком». Полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, до начала матча сотрудниками полиции составлялись административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещённых местах. Непосредственно во время матча за нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии к административной ответственности были привлечены 11 человек.

Незадолго до начала футбольного матча полицейские, дежурившие вблизи стадиона, обратили внимание на агрессивно настроенного мужчину, пытавшегося спровоцировать конфликт. Его задержали совместно с сотрудниками Росгвардии. Выяснилось, что он несколько лет находится в федеральном розыске за совершение ряда тяжких преступлений в столице. Мужчину доставили в отдел полиции для передачи инициатору розыска.

В результате проведения спортивного мероприятия принятыми полицией мерами общественный порядок обеспечен в полном объёме.