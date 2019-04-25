Фото: nios.ru
В Туле завершился второй тур регионального конкурса «Учитель года»
В финальном этапе борьбу продолжат пять педагогов из разных районов Тульской области.
В оружейной столице закончился второй (очный) тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». Задание было одинаковым для всех участников – педагогам предложили выполнить мастер-класс, продемонстрировать свои образовательные методики и инновационные приёмы.
Конкурсные задания оценивало компетентное жюри. В итоге в третий тур прошли пять участников. В финальных мероприятиях за звание учителя года продолжат бороться:
- Анна Беляева, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», Донской,
- Надежда Бухарова, учитель физики и астрономии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Российской Федерации Л. Р. Квасникова», Узловский район,
- Ольга Межерицкая, учитель математики и информатики МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», Тула,
- Наталья Сазонова, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», Новомосковск,
- Игорь Чупин, учитель истории и обществознания из узловской гимназии.
В финале участникам предстоит пройти два конкурсных задания: «Образовательный проект» и «Круглый стол».
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