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В Туле завершился второй тур регионального конкурса «Учитель года»
Фото: nios.ru

В Туле завершился второй тур регионального конкурса «Учитель года»

В финальном этапе борьбу продолжат пять педагогов из разных районов Тульской области.

В оружейной столице закончился второй (очный) тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». Задание было одинаковым для всех участников – педагогам предложили выполнить мастер-класс, продемонстрировать свои образовательные методики и инновационные приёмы.

Конкурсные задания оценивало компетентное жюри. В итоге в третий тур прошли пять участников. В финальных мероприятиях за звание учителя года продолжат бороться:

  • Анна Беляева, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», Донской,
  • Надежда Бухарова, учитель физики и астрономии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Российской Федерации Л. Р. Квасникова», Узловский район,
  • Ольга Межерицкая, учитель математики и информатики МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», Тула,
  • Наталья Сазонова, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», Новомосковск,
  • Игорь Чупин, учитель истории и обществознания из узловской гимназии.

В финале участникам предстоит пройти два конкурсных задания: «Образовательный проект» и «Круглый стол».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +1
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