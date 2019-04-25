В Туле завершился второй тур регионального конкурса «Учитель года»

Фото: nios.ru

В финальном этапе борьбу продолжат пять педагогов из разных районов Тульской области.

В оружейной столице закончился второй (очный) тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». Задание было одинаковым для всех участников – педагогам предложили выполнить мастер-класс, продемонстрировать свои образовательные методики и инновационные приёмы.

Конкурсные задания оценивало компетентное жюри. В итоге в третий тур прошли пять участников. В финальных мероприятиях за звание учителя года продолжат бороться:

Анна Беляева, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», Донской,

Надежда Бухарова, учитель физики и астрономии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Российской Федерации Л. Р. Квасникова», Узловский район,

Ольга Межерицкая, учитель математики и информатики МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», Тула,

Наталья Сазонова, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», Новомосковск,

Игорь Чупин, учитель истории и обществознания из узловской гимназии.

В финале участникам предстоит пройти два конкурсных задания: «Образовательный проект» и «Круглый стол».