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В Туле 26 апреля ограничат парковку транспорта

В Туле 26 апреля ограничат парковку транспорта

Это связано с проведением конкурса «Учитель года».

В связи с проведением регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» в пятницу, 26 апреля, с 8.00 до 14.00 будет запрещена парковка всех видов транспорта по ул. Демонстрации на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.

Кроме того, администрация города сообщает, что в связи с ремонтом дороги рядом с городским кладбищем № 4, 26 апреля, с 10.00 заезд автобусов маршрута № 13 «Московский вокзал – городское кладбище № 4 – ПАО «Тулачермет» на кладбище будет временно ограничен.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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