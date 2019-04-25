В Туле 26 апреля ограничат парковку транспорта

В связи с проведением регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» в пятницу, 26 апреля, с 8.00 до 14.00 будет запрещена парковка всех видов транспорта по ул. Демонстрации на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.

Кроме того, администрация города сообщает, что в связи с ремонтом дороги рядом с городским кладбищем № 4, 26 апреля, с 10.00 заезд автобусов маршрута № 13 «Московский вокзал – городское кладбище № 4 – ПАО «Тулачермет» на кладбище будет временно ограничен.