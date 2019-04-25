В затопленном карьере под Богородицком нашли труп мужчины

В четверг, 25 апреля, в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» поступило сообщение о том, что в водоёме на территории карьера Хутор Шахтерский в Богородицком районе обнаружено тело мужчины.

На месте происшествия работали от МЧС России 3 человека и 1 единица техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.