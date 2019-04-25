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В затопленном карьере под Богородицком нашли труп мужчины

В затопленном карьере под Богородицком нашли труп мужчины

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

В четверг, 25 апреля, в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» поступило сообщение о том, что в водоёме на территории карьера Хутор Шахтерский в Богородицком районе обнаружено тело мужчины.

На месте происшествия работали от МЧС России 3 человека и 1 единица техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 +1
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Место
Тульская областьБогородицкий район

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