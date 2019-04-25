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Туляки вошли в число самых щедрых пассажиров такси

Туляки вошли в число самых щедрых пассажиров такси

По статистике, жители оружейной столицы часто оставляют чаевые водителям.

Компания «Яндекс.Такси» опубликовала рейтинг самых щедрых городов России – аналитикам пришлось изучить данные о заказах с безналичной оплатой, где пассажир сам решает, поощрить ли водителя в конце поездки или нет.

Самые щедрые пользователи такси живут в Нальчике – там каждый пятый пассажир, расплатившись безналом, оставлял чаевые водителю. Далее идут Москва, Таганрог, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владикавказ, Калининград, Воронеж, Тула, Саратов, Йошкар-Ола, Кемерово и Красноярск.

По статистике, чаще всего пассажиры оставляют чаевые в пятницу и субботу, а вот в понедельник и в утренние часы пик водители чаще всего остаются «без чая».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:20 0
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