Туляки вошли в число самых щедрых пассажиров такси

Компания «Яндекс.Такси» опубликовала рейтинг самых щедрых городов России – аналитикам пришлось изучить данные о заказах с безналичной оплатой, где пассажир сам решает, поощрить ли водителя в конце поездки или нет.

Самые щедрые пользователи такси живут в Нальчике – там каждый пятый пассажир, расплатившись безналом, оставлял чаевые водителю. Далее идут Москва, Таганрог, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владикавказ, Калининград, Воронеж, Тула, Саратов, Йошкар-Ола, Кемерово и Красноярск.

По статистике, чаще всего пассажиры оставляют чаевые в пятницу и субботу, а вот в понедельник и в утренние часы пик водители чаще всего остаются «без чая».