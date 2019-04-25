Житель Одоевского района расстрелял знакомого из ружья с глушителем

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В дежурную часть отделения полиции «Одоевское» поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения в Северо-Одоевском лесничестве произошёл конфликт с применением оружия. Стрельба велась дробью из охотничьего ружья.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 48-летний мужчина получил огнестрельное ранение левого бедра и был доставлен в больницу. Стрелок скрылся. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции и сотрудники уголовного розыска.

В полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В рамках расследования оперативники проделали кропотливую работу и установили личность и местонахождение виновника – 42-летнего ранее судимого мужчину задержали недалеко от посёлка Иншинский Ленинского района.

Полицейские нашли в поле спрятанное злоумышленником охотничье ружьё и устройство для бесшумной стрельбы. Решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела по статье «Незаконное хранение оружия».