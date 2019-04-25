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В Туле почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Торжественный митинг состоялся в сквере на улице Калинина.

На улице Калинина в Туле состоялось мероприятие, посвященное 33-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В митинге приняли участие ликвидаторы катастрофы, их родственники, сотрудники городской администрации и общественники.

Присутствующие возложили цветы к стене памяти, на которой увековечены имена около 1000 жителей региона, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.

Радиоактивное облако, образовавшееся после взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС, накрыло территории Белёвского, Щекинского, Киреевского, Кимовского и других районов Тульской области.

 

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Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: 1
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: 2
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: 3
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Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: 5
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: 6
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: 7
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: 8
Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +2
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