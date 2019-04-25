В Туле почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Торжественный митинг состоялся в сквере на улице Калинина.

На улице Калинина в Туле состоялось мероприятие, посвященное 33-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В митинге приняли участие ликвидаторы катастрофы, их родственники, сотрудники городской администрации и общественники.

Присутствующие возложили цветы к стене памяти, на которой увековечены имена около 1000 жителей региона, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.

Радиоактивное облако, образовавшееся после взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС, накрыло территории Белёвского, Щекинского, Киреевского, Кимовского и других районов Тульской области.