Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Туле почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Торжественный митинг состоялся в сквере на улице Калинина.
На улице Калинина в Туле состоялось мероприятие, посвященное 33-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В митинге приняли участие ликвидаторы катастрофы, их родственники, сотрудники городской администрации и общественники.
Присутствующие возложили цветы к стене памяти, на которой увековечены имена около 1000 жителей региона, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.
Радиоактивное облако, образовавшееся после взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС, накрыло территории Белёвского, Щекинского, Киреевского, Кимовского и других районов Тульской области.
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