Туляки смогут узнать о своих долгах

Фото из архива Myslo.

26 апреля состоится Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». Судебные приставы Тулы и области проинформируют граждан о способах получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения. Отметим, что это можно сделать и с помощью электронных ресурсов ФССП России — «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Мобильные пункты судебных приставов будут действовать в Туле с 15.00 до 18.00 в МФЦ на пр. Ленина, 97-а, а также в ТРЦ «Куклы» (ул. Советская, 10).

Аналогичные акции проведут судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Тульской области в муниципальных образованиях.