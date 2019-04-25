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Туляки смогут узнать о своих долгах
Фото из архива Myslo.

Туляки смогут узнать о своих долгах

Информационную акцию проведут судебные приставы.

26 апреля состоится Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». Судебные приставы Тулы и области проинформируют граждан о способах получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения. Отметим, что это можно сделать и с помощью электронных ресурсов ФССП России — «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Мобильные пункты судебных приставов будут действовать в Туле с 15.00 до 18.00 в МФЦ на пр. Ленина, 97-а, а также в ТРЦ «Куклы» (ул. Советская, 10).

Аналогичные акции проведут судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Тульской области в муниципальных образованиях.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 0
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