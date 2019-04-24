новости
новости
Регистрация
«Тульской области — хорошие дороги»

«Тульской области — хорошие дороги»

Интерактивный сервис с таким названием был запущен в марте Тульским региональным отделением партии «Единая Россия».

Его цель — взять ситуацию с ремонтом областных дорог под общественный контроль. Судя по тому, насколько активно наши жители включились в реализацию проекта «Тульской области — хорошие дороги», эта, предложенная партией «Единая Россия» идея им понравилась.

Как только «ласточка с весною» окончательно добралась до Тулы, в городе-герое сразу же развернулись масштабные дорожные работы. На ямочный ремонт в этом году в Туле заложено порядка 40 миллионов рублей. Высокотехнологичным методом пневмонабрызга планируют привести в порядок более 6000 квадратных метров дорог. Эта современная технология позволяет не только заметно ускорить темпы дорожных работ, но и обойтись без фрезерования асфальтового покрытия.

Специальная машина заливает смесью эмульсии и щебня мелкой фракции непосредственно место дефекта, после чего по дороге можно безболезненно ездить целый год. В данный момент на тульских улицах работают три единицы такой техники.

– В прошлом году методом пневмонабрызга было отремонтировано около 5,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В нынешнем году запланировано выполнить работы на 6 000 квадратных метрах, — рассказывает заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда. — В целом, пик ямочного ремонта уже пройден. Сегодня мы занимаемся, в основном, работами по текущему поддержанию дорожного покрытия наших улиц в рабочем состоянии. Но ежедневно корректируем свои планы. В том числе, работая по заявкам, поступающим от туляков на электронную площадку «Тульской области — хорошие дороги», созданную по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия».

- На ремонт дорог у нас выделяются существенные средства, и все мы заинтересованы в качественном ремонте, — считает эксперт проекта партии «Единая Россия» Евгений Смолянинов. — Наша общая задача — проконтролировать ход работ. А также проследить, чтобы эти работы велись там, где это действительно необходимо. Помочь родному городу может каждый из его жителей.

- Для этого нужно всего лишь зайти на сайт тульского отделения «Единой России» https://tula.er.ru/, открыть раздел «Тульской области — хорошие дороги» и оставить заявку на ямочный ремонт. Если у кого-то есть желание принять непосредственное участие в контроле качества и процессе приёмки работ — будем рады вашей помощи.

По словам Евгения Смолянинова, туляки восприняли партийную инициативу с энтузиазмом. За первый же месяц работы электронной площадки «Тульской области — хорошие дороги» туда поступило порядка 500 заявок. И 300 из них уже выполнено.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
Тульской области хорошие дороги
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске водитель Renault Logan сбил женщину с двумя детьми
В Новомосковске водитель Renault Logan сбил женщину с двумя детьми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.