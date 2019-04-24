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Матч со «Спартаком»: в Туле закроют для стоянки проспекты Ленина и Красноармейский
Фото из архива Myslo.

Матч со «Спартаком»: в Туле закроют для стоянки проспекты Ленина и Красноармейский

Ограничения будут действовать весь день.

25 апреля из-за матча «Арсенал» — «Спартак», который состоится в Туле на Центральном стадионе, для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:

  • с 00.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина, по пр. Ленина на участке от ул. Станиславского до ул. Советской, по Красноармейскому проспекту.
  • с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

Будьте внимательны.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:17 +2
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