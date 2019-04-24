Тульская «Катюша» не вернётся на постамент

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Накануне Дня Победы специалисты НПО «Сплав» привели в порядок знаменитую БМ-13 «Катюша», стоявшую на постаменте на улице Пролетарской. В этом году боевая машина уже в четвертый раз пройдёт во главе колонны военной техники на праздничном параде.

Шефство над тульской «Катюшей» «Сплав» взял в 2015 году. Тогда была проведена полная реставрация машины. Заново изготовлена кабина – изначально она была деревянной, но вандалы сожгли её. Сверху кабину пришлось обшить железом.

Были заменены колеса, двигатель, перебрана ходовая часть, восстановлена подвижность артиллерийской части, установлены карбюратор, трамблер, стартер, генератор, топливный бак, лобовое стекло и фары. Оригинальные детали при реконструкции старались сохранить, а те, что требовали замены, изготавливались на предприятии по чертежам. Руководил процессом начальник транспортного цеха НПО «Сплав» Сергей Кирильцев:

Сергей Кирильцев – Самое сложное было восстановить кабину, чертежей не было, приходилось обращаться к справочникам, интернету. В оригинале эта машина была в деревянном исполнении. В военное время экономили на всем и на металле в том числе. Так как машина ездит на парадах, мы обшили кабину металлическими листами. Сейчас «Катюша» может не только возглавить парадную колонну, но и доехать куда угодно.

На постамент тульскую «Катюшу» поставили в 1980 году, всего на территории бывшего Советского Союза сохранилось чуть более 20 таких экземпляров. Открытие памятника приурочили к 35-летию победы в Великой Отечественной войне. Во время массовой застройки района боевую машину демонтировали и передали заводу «Штамп». К 50-летию Победы памятник был установлен на въезде в Пролетарский район.

Однако, как стало известно Myslo, после парада боевая машина не вернётся на постамент – сейчас обсуждается вопрос об установке копии «Катюши» на месте оригинальной.