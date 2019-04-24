«СуперЗабота» в Туле

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.

Акция «СуперЗабота» проходит в медицинских центрах — партнерах проекта Единой дисконтной карты «Забота». Глава города Тулы Юрий

Цкипури побывал в тульской стоматологической клинике «Вита-Дент»,

являющейся партнером проекта.

Глава города Тулы Юрий Цкипури.

Юрий Цкипури - «Забота» — совместный проект администрации областного центра и регионального отделения партии «Единая Россия». Он реализуется в регионе с 2011 года и действует во всех муниципальных образованиях. На сегодняшний день выдано около 250 тысяч карт, из которых 160 тысяч — в Туле. Это действительно забота о людях, которые нуждаются в социальной поддержке.

- Реализация данного проекта способствует выполнению Указа

Президента, согласно которому была разработана концепция активного

долголетия- пояснил мэр Тулы. — Она направлена на увеличение продолжительности жизни россиян до 80 лет к концу следующего десятилетия. У «Заботы» большой контингент благополучателей — пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны. Очень здорово, что увеличивается количество держателей карты и партнеров проекта.

Мэр Тулы познакомился с персоналом и осмотрел оборудование

медицинского учреждения.

В рамках акции первичное обследование прошла тулячка, мама троих

детей Татьяна Блинова.

- Я начала пользоваться картой «Забота», как только стала

многодетной мамой. Она позволяет мне экономить семейный бюджет. Я

узнала, что проходит акция «СуперЗабота» и пришла в клинику на

консультацию. Первичный осмотр будет бесплатным, а дальнейшей лечение — с 20% скидкой.

На осмотр в рамках проекта также записалась Вера Матевосян:

- Я получаю скидку по карте «Забота» и как многодетная мама

четверых детей, и как мама ребенка-инвалида, а скоро буду и как пенсионер. Карта дает замечательную возможность экономить в супермаркетах, аптеках, детских магазинах.



На сегодняшний день скидки в рамках проекта «Забота» предоставляют

215 предприятий (в составе которых 532 торговых объекта). В том числе 25

центров с медицинскими услугами, 29 медицинских учреждений. Размер

скидок составляет от 2 до 15 процентов.

С начала 2019 года к проекту присоединились 11 новых участников.

Креативный директор стоматологической клиники «Вита-Дент» Никита Аржанов.

- Мы работаем с самого старта проекта «Забота» и являемся одним из

первых партнеров программы. К акции «СуперЗабота» мы приурочили бесплатный осмотр и 20%-ю скидку на терапевтическое лечение. Кроме того, хирургическую операцию, включая анестезию, в рамках акции можно провести всего за 100 рублей для держателей карты. Был большой поток населения, поэтому было принято решение увеличить срок акции еще на один месяц. В будущем есть планы открыть социальный кабинет «Забота», в котором подобные акции будут действовать постоянно.



Узнать о медицинских учреждениях, принимающих участие в акции

«СуперЗабота», можно на сайте администрации Тулы www.tula.ru. Для обеспечения поддержки держателей карт «Забота» и взаимодействия с предпринимателями работает «горячая линия»: тел. 71−66−85.

Также можно обратиться консультационный пункт проекта (г. Тула, ул.Советская, д. 112, каб.11), в котором оказывается вся необходимая помощь по

вопросам действия карты «Забота».