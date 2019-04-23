На Пасху в Туле пустят кладбищенские «экспрессы»

В ближайшие выходные в областном центре будут введены масштабные ограничения для транспорта.

В связи с проведением молитвенного шествия в день Светлого Христова Воскресения 27 и 28 апреля в Туле введут ограничения движения для транспортных средств.

Остановка и стоянка всех видов транспорта будет запрещена:

27 апреля, с 20.00 до 00.00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина,

28 апреля, с 00.00 до 16.30 по улицам Староникитской и Оборонной, на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на «Тулачермет». Там же ограничат движение транспорта с 5.00 до 16.30,

28 апреля с 9.00 до 18.30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, на площади Ленина и прилегающих территориях,

Также будет ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках:

27 апреля с 20.00 до 00.00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина,

28 апреля с 00.00 до 3.00 и с 15.00 до 18.30 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, с 16.00 до 18.30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, а также на площади Ленина,

с 8.00 до 15.00 ограничат также движение по ул. Киреевской на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина,

во время прохождения молитвенного шествия по проспекту Ленина, с 16.00 до 18.30 движение транспорта будет запрещено на участке от ул. Советской до ул. Первомайской.

На праздничных выходных увеличат число автобусов на муниципальных маршрутах № 13, 16, 18, 13А, 1, 37.

В воскресенье, с 6.30 до 16.00 будет организовано движение более 30 автобусов до кладбища в режиме «экспресс» и «полуэкспресс». Для оказания помощи пассажирам при посадке в автобусы будут привлечены 21 сотрудник МКП «Тулгорэлектротранс».