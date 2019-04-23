За выходные сотрудники МЧС 400 раз выезжали на пожары в полях

Фото Алексея Пирязева

За нарушение требований пожарной безопасности в Тульской области с начала апреля оштрафованы 266 человек

За минувшую неделю на территории Тульской области зарегистрировано 793 случая возгорания сухой травянистой растительности и 145 - мусора.

Только за прошедшие выходные зафиксировано около 400 выездов пожарно-спасательных подразделений на тушение сухой травы в различных районах области и более 70 выездов на тушение мусора.

Начало недели не стало исключением. Сегодня серьезный пожар произошел недалеко от деревни Нижняя Китаевка. Фоторепортаж смотрите здесь. На момент публикации спасатели проводят локализацию отдельных очагов горения. Угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже. На месте работают пожарные расчеты ПСЧ-5, ОП ПСЧ-5, ПСЧ-4 и СПСЧ.Ведется авиамониторинг посредством беспилотной авиационной системы.

На территории Тульской области расположено 39 населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. В соответствии с поручением правительства РФ и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, проводятся внеплановые проверки вышеуказанных населенных пунктов.

С начала пожароопасного периода были подтверждены 94 термические точки, как горение сухой травянистой растительности на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения.

Всего с начала апреля по фактам нарушений требований пожарной безопасности, связанных со сжиганием сухой травянистой растительности и мусора, сотрудниками Главного управления привлечено к административной ответственности 266 виновных лиц, из них: в отношении юридических лиц – 1, в отношении должностных лиц администраций муниципальных образований – 19, в отношении должностных лиц организаций – 16, в отношении граждан – 230.