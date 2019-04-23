В Суворовском районе столкнулись маршрутный автобус и грузовик

Фото из архива Myslo

Утром, 23 апреля, на 34 км автодороги «Чекалин-Суворов-Ханино», неподалеку от села Рождественно Суворовского района столкнулись маршрутный автобус ПАЗ и грузовик «Урал». По данным Госавтоинспекции, информация о происшествии поступила в 7.50. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

- В результате ДТП пострадали 2 человека из автобуса. По предварительным данным, они получили легкие травмы. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, — сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

На данный момент известно, что ПАЗ в салоне которого находились 20 пассажиров следовал по маршруту Суворов-Рождественно. Предполагается, что в момент столкновения автобус выезжал с прилегающей территории.