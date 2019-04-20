«Арсенал» сумел переиграть «Уфу» в гостевом матче: 2:1

Фото ПФК «Арсенал»

20 апреля тульский «Арсенал» провел на выезде в столице Башкортостана матчем против местной «Уфы». Текстовая трансляция матча от Myslo.

Матч окончен. Счет на табло так и остался без изменений после первого тайма — 1:2, «Уфа» проигрывает на домашнем поле, а «Арсенал» одерживает такую важную для себя победу и забирает три очка! Поздравляем команду и болельщиков. Теперь ждем в гости «Спартак» уже 25 апреля!

90+4' Ох, и под конец еще одна опасная атака от «Уфы» — на последних секундах матча Сысуев скидывает к 11-метровой отметке под удар Пауревича с ходу. К счастью, мяч прилетает точно в Нигматуллина! Повезло!

90+3' Кротов простреливает в штрафную, но защита «Арсенала» играет надежно и выносит мяч подальше от ворот.

90+2' Вторая замена у «Арсенала»: Бакаев поле покидает, выходит, а вернее, выбегает, быстрый Кангва!

90' Три минуты добавлено к основному времени матча.

89' Ух, опасно! Два неплохих заброса в штрафную «Арсенала» провели уфимцы, но туляки сумели отбиться. В частности, отчаянным подкатом под Кротова не дали тому пробить в створ.

88' Игбун падает в штрафной «Арсенала»! Правда, сам, без чьей-либо помощи. Да еще и перед этим залез в офсайд.

87' А вот и первая перестановка от Черевченко! Берхамов отдает капитанскую повязку Хагушу и покидает поле. Вместо него поиграть в последние минуты игры выходит Сергей Ткачев.

84' Последняя замена у «Уфы». Безденежных уходит, выходит Кротов. Еще одно усиление атакующей линии. У Черевченко в запасе все три замены — сейчас будем тянуть время!

84' Очередной горчичник: Сысуев наказан за грубую игру — опасный подкат под Костадинова.

83' МИРЗОВ! Бьет Резиуан из штрафной в створ ворот «Уфы». Но Беленов не дремлет и ловит мяч в руки.

79' Угловой в исполнении «Арсенала»: мяч после подачи отскакивает от кого-то из защитников «Уфы», на подхвате Мирзов. Резиуан попробовал нанести удар, но Йокич его заблокировал.

78' Эх, стандарт в исполнении Горбатенко, который казался перспективным, ни к чему не привел. Игорь дважды подряд бьет в «стенку», состоящую из одного-единственного Азера Алиева.

78' Йокич толкнул Джорджевича у самой границы штрафной. Опасный стандарт будет! Интересно только, почему арбитр желтую не показал в этой ситуации.

75' Вторая замена у «Уфы». Аликин поле покидает, в игру вступает Вомбергар. Обратите внимание: нападающий выходит вместо центрального защитника! «Уфа» не собирается отдавать победу на домашней арене. Тем временем у «Арсенала» пока не было ни одной перестановки…

70' Берхамов получает желтую карточку за грубую игру — нарушил правила верховой борьбы и сильно толкнул Сысуева.

70' А вот ответ от «Арсенала» — Бакаев попытался пробить через себя в штрафной «Уфы», но его удар был блокирован.

69' НИГМАТУЛЛИН!!! После розыгрыша углового Игбун наносит удар по воротам «Арсенала». Удар вышел несильным, но Никитин имел возможность добить мяч в пустой угол, однако немного не дотянулся до мяча. А наш кипер на высоте, вовремя забирает мяч в свои руки!

66' Хагуш переводит на угловой навес Живоглядова на дальнюю штангу.

64' Первая замена в игре. У «Уфы» уходит Ванек, выходит Алиев.

63' Очередной «горчичник» для хозяев: Неделчару уложил Альвареса на газон.

61' А вот сейчас было интересно! Высоко выпрыгнувшему Максиму Беляеву удается дотянуться головой до мяча. Но на его пути оказывается один из защитников башкирской команды.

60' Пара безрезультатных угловых в исполнении «Арсенала».

56' Надо признать, первые 10 минут второго тайма остались за «Уфой».

55' Штрафной на правом фланге заработали хозяева, но после навеса Ванека был зафиксирован фол в атаке.

55' Мирзов навешивал в штрафную «Уфы», рассчитывая на партнеров, однако защитник «Уфы» на мяче первый — Аликин выносит мяч в центр поля.

52' Беляев самоотверженно блокирует удар Пауревича с границ штрафной площади.

51' Ох как «Уфа» прибавила во втором тайме! Только что два опаснейших момента у башкирского клуба едва не привели к голам в ворота «Арсенала». Спасло чудо и тульская линия защиты. Виктор Альварес в очень непростой ситуации успевает снять мяч с головы у набегающего в штрафную Дмитрия Живоглядова, а вот после подачи Ванека с углового Пауревич без помех головой бьет над перекладиной. Нашим надо взбодриться!

48' Со стандарта бил Ванек. Попал в стенку, на отскоке уфимцы снова первые на мяче, но защита «Арсенала» надежна — выносит мяч подальше и устремляется в контратаку.

47' И почти сразу же Слай зарабатывает опасный штрафной для своей команды! А Григалава — первый фол для «Арсенала» и первый горчичник.

46' «Уфа» начала второй тайм с неплохой атаки в исполнении Игбуна. Немного не хватило точности нигерийцу.

46' Тренеры обеих команд обошлись без замен в перерыве. Продолжаем с теми же составами!

46' Второй тайм стартовал! Вперед, «Арсенал»!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Виктор Альварес, защитник «Арсенала»:

- На начало игры мы вышли сконцентрированными, первый быстрый гол очень помог. Но потом после второго гола мы сели в оборону, «Уфа» создавала больше моментов и забила.

Алексей Никитин, защитник «Уфы»:

- Быстрый гол — это наш брак в центре поля, серия рикошетов. В этом эпизоде се сложилось для Тулы. Никакой психологической ямы у нас нет, надо забить два гола, чтобы выиграть, и надежно сыграть сзади.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Кстати, интересный факт: за весь первый тайм у «Арсенала» не зафиксировано ни одного нарушения! А у «Уфы» аж 13 фолов.

Перерыв. Счет 1:2 — в первом тайме опасно было у обоих ворот, но «Арсенал» пока лучше воспользовался своими моментами. И, возможно, туляки были чуть острее. Надеемся, второй тайм получится таким же ярким. И, конечно, что «Арсенал» увеличит свое преимущество!

45' Арбитр не стал ничего добавлять к основному времени первого тайма. Уходим на перерыв.

44' Разыграл «Арсенал» угловой и чуть не получил опасный контрвыпад от «Уфы», но обошлось.

42' Аликин грубо сбивает Горбатенко в средней зоне.

41' «Арсенал» показывает высокий прессинг, заставляя Беленова в отчаянии выбивать мяч куда-то на трибуны.

38' Эх, прервалась шестиматчевая сухая серия «Арсенала»… Сильвестр Игбун после паса от Сысуева головой вносит мяч в створ ворот Нигматуллина. Счет на табло становится 1:2.

38' 1:2 — «Уфа» забивает.

34' Очередной угловой в исполнении «Уфы» ни к чему не приводит.

32' «Уфа» просыпается. Первое попадание в створ ворот «Арсенала» — от Ванека метров с тридцати. Нигматуллин не без труда справляется с этой неожиданной атакой, выносит мяч кулаками подальше от своей штрафной.

30' И еще один опасный момент от «Арсенала»! На этот раз мы видели дальний удар от Мирзова. Увы, снова Беленов мешает сделать счет на табло крупным — выбивает мяч кулаками.

29' ОПАСНО! Арсенальцы классно комбинировали в штрафной «Уфы», Джорджевич с Мирзовым сыграли в одно касание, но Резиуан не сумел переиграть голкипера хозяев. Хотя позиция у него была очень выгодная. Но Беленов красиво отбивает удар низом с линии вратарской.

26' В верховом единоборстве возле центрального круга Джорджевичу досталось локтем по лицу от Игоря Безденежных. Уфимец наказан желтой карточкой!

24' Как ни парадоксально, но началось все с углового в исполнении хозяев! После подачи «Арсенал» быстро улетел в контратаку: Горбатенко совершил сумасшедший забег и блестяще прорвался к штрафной «Уфы», где прошил вратаря. 2:0 в пользу «Арсенала», красота!

24' ГОООЛ!!! «Арсенал» забивает второй — 2:0 в пользу Тулы!

22' Джорджевич пытался в одиночку обыграть всю оборону «Уфы». Переоценил свои силы.

21' По правому флангу прошел Ванек, отдал партнеру в центр, а тот не сумел сделать последний пас. И мяч спокойно прилетел в руки Нигматуллину.

18' Ох, очень опасную атаку сейчас продемонстрировала «Уфа». Но в финальной стадии Пауревич нарушил правила и завершилось нападение свистком судьи: по всей видимости, арбитр усмотрел здесь фол против вратаря. А ведь уже после свистка Игбун головой пробил в крестовину!

16' Мирзов опробовал свой дальний удар — увы, получилось слишком неточно.

15' Опасно! Слай Игбун пробивал головой, но не попал по воротам «Арсенала».

13' Чуть не поймали арсенальцы на контратаке «Уфу», но проникающий пас на Джорджевича не прошел.

10' Три подряд угловых у ворот «Уфы» ни к чему интересному не привели.

7' Первая желтая карточка тоже не заставила себя долго ждать. Йокич наказан — зацепил Хагуша за пышную шевелюру и сорвал атаку «Арсенала».

5' Быстро забили и сейчас едва быстро не пропустили… Угловой у наших ворот, «Уфа» в атаке, а наш голкипер Нигматуллин ошибся — не выбил его достаточно далеко. Хорошо, что партнеры подстраховали.

3' Не успели начать — уже гол! Бакаев забил забивает с передачи Джорджевича метров с 9-ти в нижний угол ворот уфимцев. 1:0 в пользу Тулы! И шестой мяч Зелимхана Бакаева в чемпионате.

3' ГООООЛ!!! «Арсенал» забивает!

1' «Уфа» ввела матч в игру.

1' Стартовый свисток прозвучал!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных. Обратите внимание: на инфографике от «Уфы» указано местное время начала игры. По московскому времени матч начнется в 11.30, не пропустите!

0' Антураж перед матчем «Уфа» — «Арсенал» от пресс-службы тульского клуба:

0' Пока ждем начало игры, посмотрите видео о подготовке нашей команды к матчу в столице Башкортостана:

0' «Арсенал» на данный момент отчаянно борется за возможность принять участие в еврокубках, на четыре очка отставая от «Спартака», идущего на пятом месте. Мы занимаем девятую строчку турнирной таблицы с 32 баллами. У «Уфы» задачи чуть поскромнее — башкирский клуб сейчас находится в зоне стыковых матчей. Впрочем, статистика домашних матчей «Уфы» против «Арсенала» на стороне хозяев — в двух последних играх они одержали победу со счетом 1:0. Посмотрим, удастся ли «Арсеналу» сегодня продолжить свою сухую весеннюю серию!

0' Доброе утро субботы, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! У одних сегодня день начинается с субботника, а у других — с футбола. И эта обновляющаяся новость как раз для вторых — в 11.30 по московскому времени в Уфе прозвучит стартовый свисток на матч «Уфа» — «Арсенал», и мы, как обычно, будем вести текстовую трансляцию игры. Болеем за канониров вместе с Myslo!