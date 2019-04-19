В мае в Туле введут новые ограничения для транспорта

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На основании Федерального закона «О безопасности дорожного движения», администрация Тулы информирует о вводимых ограничениях на улично-дорожной сети.

С 10 мая ограничения будут введен запрет на движение грузового транспорта на ул. Железнодорожной в Скуратово и в населенном пункте Нижняя Китаевка.

Кроме того, с 10 мая будет запрещена остановка и стоянка машин вдоль проезжей части по чётной стороне ул. Свободы – от ул. Первомайской до ул. Пушкинской.