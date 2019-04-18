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В Арсеньевском районе уничтожили арсенал взрывчатки времён войны

В Арсеньевском районе уничтожили арсенал взрывчатки времён войны

Опасную находку местные жители обнаружили рядом с деревней Поляны.

Сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского Управления противопожарной службы обезвредили восемь снарядов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный арсенал – четыре минометные мины, две ручные гранаты, запал и тротиловую шашку, местные жители нашли вблизи деревни Поляны. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Если вы нашли взрывное устройство, гранату или снаряд: 

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае экстренной ситуации ли ЧП, звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:26 +3
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