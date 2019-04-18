В Арсеньевском районе уничтожили арсенал взрывчатки времён войны

Опасную находку местные жители обнаружили рядом с деревней Поляны.

Сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ тульского Управления противопожарной службы обезвредили восемь снарядов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный арсенал – четыре минометные мины, две ручные гранаты, запал и тротиловую шашку, местные жители нашли вблизи деревни Поляны. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Если вы нашли взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.