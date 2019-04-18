На ул. 9 Мая в Туле на проезжей части лежат оборванные электропровода

Фото Романа Авдеева

Как сообщают очевидцы, на ул. 9 Мая, в районе дома № 14, произошёл обрыв троллейбусных электропроводов. Чтобы избежать неприятных последствий, опасное место обозначили знаком аварийной остановки.

Движение троллейбусов в сторону проспекта Ленина остановлено. Будьте внимательны и осторожны, проезжая этот участок.