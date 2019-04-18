Фото Романа Авдеева
На ул. 9 Мая в Туле на проезжей части лежат оборванные электропровода
Водители обозначили опасное место знаком аварийной остановки. Движение троллейбусов остановлено.
Как сообщают очевидцы, на ул. 9 Мая, в районе дома № 14, произошёл обрыв троллейбусных электропроводов. Чтобы избежать неприятных последствий, опасное место обозначили знаком аварийной остановки.
Движение троллейбусов в сторону проспекта Ленина остановлено. Будьте внимательны и осторожны, проезжая этот участок.
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