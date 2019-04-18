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На ул. 9 Мая в Туле на проезжей части лежат оборванные электропровода
Фото Романа Авдеева

На ул. 9 Мая в Туле на проезжей части лежат оборванные электропровода

Водители обозначили опасное место знаком аварийной остановки. Движение троллейбусов остановлено.

Как сообщают очевидцы, на ул. 9 Мая, в районе дома № 14, произошёл обрыв троллейбусных электропроводов. Чтобы избежать неприятных последствий, опасное место обозначили знаком аварийной остановки.

Движение троллейбусов в сторону проспекта Ленина остановлено. Будьте внимательны и осторожны, проезжая этот участок.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:35 +3
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Место
Тулаулица 9 Мая

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