В Новомосковске «ЗАЗ» сбил пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 апреля в 14.25 в Новомосковске на улице Садовского 25-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» сбил пешехода. По предварительной информации, 37-летний мужчина вышел на дорогу из-за стоявшего транспортного средства, в зоне видимости пешеходного перехода.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пешехода с различными травмами госпитализировали.