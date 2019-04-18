Фото УГИБДД по Тульской области.
В Новомосковске «ЗАЗ» сбил пешехода
Пострадавшего госпитализировали.
17 апреля в 14.25 в Новомосковске на улице Садовского 25-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» сбил пешехода. По предварительной информации, 37-летний мужчина вышел на дорогу из-за стоявшего транспортного средства, в зоне видимости пешеходного перехода.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пешехода с различными травмами госпитализировали.
Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное — остановились!
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