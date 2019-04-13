новости
новости
Регистрация
Тульская волейболистка Татьяна Кошелева перешла в итальянский клуб

Тульская волейболистка Татьяна Кошелева перешла в итальянский клуб

Спортсменка стала игроком «Скандиччи».

Тулячка Татьяна Кошелева перешла из бразильского клуба «Рексона-Сеск» в итальянский «Скандиччи». Об этом спортсменка написала на своей страничке в Инстаграм.

- Скорость и темп современной жизни совершенно невероятны…
Перелет из одного полушария в другое, смена часовых поясов и погоды… Почти адаптировалась в новой реальности. И сейчас с радостью могу сообщить, что этот мой игровой сезон продолжу в итальянской команде, — пишет Татьяна.

Напомним, что Кошелева стала игроком бразильского клуба в начале сезона. «Рексона-Сеск» не смог преодолеть четвертьфинальную стадию плей-офф.

Фото: @savinodelbenevolley.

- Я очень рада, что впереди меня ждет ещё один плей-офф! Спасибо команде за тёплую встречу и за то, что чувствую себя здесь так, как будто была в этом составе с самого начала! — написала тулячка.

Отметим, что Татьяна Кошелева будет выступать в итальянской команде под номером 20.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:35 +1
Другие статьи по темам
Люди
Татьяна Кошелева
Место
Тула
Прочее
волейболволейболистказвезда волейбола

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Очевидцы о ЧП в Донском: Пролёт строящегося моста упал в реку Дон
Очевидцы о ЧП в Донском: Пролёт строящегося моста упал в реку Дон
«Краса Тулы — 2019» — 23-летняя Полина Плохих
«Краса Тулы — 2019» — 23-летняя Полина Плохих
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.