Тульская волейболистка Татьяна Кошелева перешла в итальянский клуб

Тулячка Татьяна Кошелева перешла из бразильского клуба «Рексона-Сеск» в итальянский «Скандиччи». Об этом спортсменка написала на своей страничке в Инстаграм.

- Скорость и темп современной жизни совершенно невероятны…

Перелет из одного полушария в другое, смена часовых поясов и погоды… Почти адаптировалась в новой реальности. И сейчас с радостью могу сообщить, что этот мой игровой сезон продолжу в итальянской команде, — пишет Татьяна.

Напомним, что Кошелева стала игроком бразильского клуба в начале сезона. «Рексона-Сеск» не смог преодолеть четвертьфинальную стадию плей-офф.

Фото: @savinodelbenevolley.

- Я очень рада, что впереди меня ждет ещё один плей-офф! Спасибо команде за тёплую встречу и за то, что чувствую себя здесь так, как будто была в этом составе с самого начала! — написала тулячка.

Отметим, что Татьяна Кошелева будет выступать в итальянской команде под номером 20.