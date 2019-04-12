Туляки: «В центре города неделю сливают канализацию прямо на тротуар»

Слив канализационных вод на ул. Оборонной у дома №23-а из брошенного на тротуар шланга продолжается уже пятый день, насос включается каждые 15 минут, сообщил автор видео.

«Из-за этого пройти по улице сухим просто невозможно. Канализация течет в том числе и по проезжей части, и машины обдают грязью пешеходов. А деться пешеходам некуда — тротуар узкий. Рядом расположены больница и педколледж: бедных студентов и мамочек с детьми, которые вынуждены там ходить, машины окатывают нечистотами с ног до головы. Запах, как вы понимаете, соответствующий», — добавил автор видео.

Автор видео добавляет, что шланг откачивает воду из колодца, расположенного между домами №23А и 25. А шнур к насосу тянется из окна здания №25.