Тульская область вошла в число самых «вымирающих» регионов России

За год численность населения здесь сократилась более чем на 13 тысяч человек.

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях. Об этом на коллегии Минтруда рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Численность населения Тульской области к началу 2019 года составила 1478777 человек – на 13078 человек меньше, чем годом ранее. Средняя смертность в России – 12,4 человека на 1000 человек населения.

Самые низкие показатели зафиксированы на Северном Кавказе и на Урале. В целом по стране смертность выросла в 32 регионах. За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.