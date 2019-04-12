Фото из архива MySlo
Волейболистки «Тулицы» поборются за третье место в Чемпионате России
Решающие матчи с «Приморочкой» из Владивостока пройдут в эти выходные.
Волейболистки «Тулицы» разыграют 3-4 места в Чемпионате России с клубом «Приморочкой» из Владивостока. Первые два матча тулячки проведут в гостях 13 и 14 апреля.
Баскетболисты тульского клуба «Арсенал» записали короткое видеообращение в поддержку спортсменок:
Напомним, «Тулице» не удалось пробиться в финал из-за проигрыша череповецкой «Северянке» – по итогам четырех игр тулячки уступили со счетом 3:1.
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