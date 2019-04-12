Волейболистки «Тулицы» поборются за третье место в Чемпионате России

Фото из архива MySlo

Решающие матчи с «Приморочкой» из Владивостока пройдут в эти выходные.

Волейболистки «Тулицы» разыграют 3-4 места в Чемпионате России с клубом «Приморочкой» из Владивостока. Первые два матча тулячки проведут в гостях 13 и 14 апреля.

Баскетболисты тульского клуба «Арсенал» записали короткое видеообращение в поддержку спортсменок:

Напомним, «Тулице» не удалось пробиться в финал из-за проигрыша череповецкой «Северянке» – по итогам четырех игр тулячки уступили со счетом 3:1.