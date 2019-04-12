Билет на свидание: 40-летняя тулячка обманула кубанского кавалера

В дежурную часть отдела МВД России по Тихорецкому району Краснодарского края обратился житель станицы Фастовецкой. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенницы.

Полицейские выяснили, что заявитель познакомился через Интернет с 30-летней жительницей Новомосковска. Через несколько дней телефонного общения новые знакомые договорились встретиться. Женщина сказала, что готова приехать к ухажеру и попросила перевести на ее счет сумму, необходимую для покупки билета на поезд.

После того, как мужчина перечислил деньги, злоумышленница перестала выходить с ним на связь. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой – ей оказалась 40-летняя жительница Тулы.

Злоумышленница находится в Анапе у своей родственницы, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как уточняет пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю, женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, ей грозит до двух лет лишения свободы.