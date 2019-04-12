новости
новости
Регистрация
Билет на свидание: 40-летняя тулячка обманула кубанского кавалера

Билет на свидание: 40-летняя тулячка обманула кубанского кавалера

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В дежурную часть отдела МВД России по Тихорецкому району Краснодарского края обратился житель станицы Фастовецкой. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенницы.

Полицейские выяснили, что заявитель познакомился через Интернет с 30-летней жительницей Новомосковска. Через несколько дней телефонного общения новые знакомые договорились встретиться. Женщина сказала, что готова приехать к ухажеру и попросила перевести на ее счет сумму, необходимую для покупки билета на поезд.

После того, как мужчина перечислил деньги, злоумышленница перестала выходить с ним на связь. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой – ей оказалась 40-летняя жительница Тулы.

Злоумышленница находится в Анапе у своей родственницы, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как уточняет пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю, женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +5
Другие статьи по темам
Событие
уголовное деломошенничествознакомство в интернетеполициябилет на поезд
Место
Тульская областьКраснодарский край

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России ввели налоговые вычеты для многодетных семей
В России ввели налоговые вычеты для многодетных семей
Тульская область вошла в число самых «вымирающих» регионов России
Тульская область вошла в число самых «вымирающих» регионов России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.