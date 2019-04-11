Тульская область стала участницей благотворительной акции «Время добрых дел»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках этого мероприятия 16 учреждений получили канцтовары, развивающие игрушки, книги, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Наш регион стал участником благотворительной акции «Время добрых дел», которую организовал фонд «Столица милосердия» при участии группы компаний «Фармэко». В рамках этого тульские школы-интернаты, где живут и воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ОВЗ, а также Кризисный центр помощи женщинам и областной специализированный дом ребенка № 1 получили подарки.

Владислав Федотов, руководитель благотворительного фонда «Столица милосердия» рассказал:

Владислав Федотов - Мы проводим свою акцию в преддверии светлого праздника Пасхи, это время добрых дел. Сегодня привезли подарки для детских учреждений, в основном это игрушки, книги, канцтовары, средства личной гигиены и многое другое. В Тульской области мы впервые, но есть договоренности с правительством региона о дальнейшем сотрудничестве. Думаю, мы будем здесь частыми гостями.

«Тульская школа для детей с ОВЗ № 4» стала одной из участниц акции. Именно здесь 11 апреля в торжественной обстановке вручали благотворительную помощь 16 учреждениям.

Для гостей, среди которых в частности были заместитель председателя правительства Тульской области Оксана Осташко, председатель правления ГК «Фармэко» Иван Коноплянников, председатель Попечительского совета БФ «Столица милосердия» Жанин Арнольди-зих, Владислав Федотов и др., провели экскурсию по школе.

Гостям показали современную библиотеку, разделенную на пять зон: читательскую, фондохранилищную, производственную, служебно-, информационно-выставочную и Wi-Fi-зону.

Директор учреждения Надежда Курдюмова рассказала о кабинете технологии, оснащенным всем необходимым для проекта «Кулинария»,

показала школьный музей.

Гости также посетили игровую комнату, классы изодеятельности, хореографии, медицинский кабинет, столовую, спортивный зал.

После ознакомления со школой Владислав Федотов остался под впечатлением.

- Это учреждение уникальное. Я увидел очень много новшеств. А самое главное — здесь есть коллектив профессионалов. Без них невозможно было бы всё это. Видно, что очень хорошо работают с детьми.

Затем гости переместились в актовый зал, где ученики школы показали зрителям небольшой концерт.

Оксана Осташко поблагодарила организаторов благотворительной акции:

Оксана Осташко - Те учреждения, в которых находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, особые дети, это целый огромный мир, в котором живет много интересного, много вопросов и проблем. Только работая все вместе, мы сможем решить это. Низкий поклон всем нашим партнерам за ту помощь, за то внимание, которое оказано нашему региону. Благодаря отношению и вниманию, которое оказывает наш губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, эта территория добра на сегодняшний день уже есть, мы с вами являемся ее участниками. Это личная помощь тем людям, детям, которые оказываются в сложных ситуациях, либо у них случается беда.

Иван Георгиевич Коноплянников оказался поражен уровнем, на котором находится «Тульская школа для детей с ОВЗ № 4». Он поблагодарил всех, кто причастен к воспитанию учащихся с ОВЗ, отметил, что это колоссальный труд.

- Настолько приятно видеть, что у нас в стране происходят грандиозные изменения во всех сферах, в том числе, и у вас, — сказал Иван Георгиевич и пожелал всем педагогам здоровья.

Участники акции получили сертификаты на благотворительную помощь.

Организаторы привезли в Тулу 29 паллет с подарками, каждая из которых весит по 200 кг. Для многих такая помощь весьма существенная.

Эвелина Шубинская, директор Кризисного центра помощи женщинам:

Эвелина Шубинская - Хочу от души поблагодарить организаторов за возможность благотворительной помощи. Она особенно актуальна для тех, кто находится в кризисной ситуации. Наше учреждение также работает по программе «Дочки-матери» — оказание помощи несовершеннолетним беременным и мамам до 23 лет. Это девочки, которым особенно нужна помощь, поддержка социально-бытового характера. Уверена, что также большой отклик будет в стационарном отделении социальной реабилитации женщин и детей, где находятся молодые мамочки.

Герман Ларин, директор государственного образовательного учреждения Тульской области «Донская школа № 1:

Герман Ларин - Каждый из нас работает с детьми, которые крайне остро нуждаются в добре, добрых поступках. В нашей стране, области действительно происходят кардинальные перемены. Благодаря губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину наши учреждения окружены вниманием и заботой. Но это не говорит о том, что мы можем отказаться от помощи волонтеров, благотворительных фондов, различных организаций, которые искренне хотят помочь нашим детям. Дети с благодарностью понимают, что о них заботятся и то, что они нужны обществу. Выражаю слова благодарности организаторам акции.

Фонд «Столица Милосердия» более пяти лет помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и проживающим в интернатах. Организация содействует профессиональной ориентации, социальной и трудовой адаптации детей, повышению качества их образования.