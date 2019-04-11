Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области
Житель Богородицка пойдёт под суд за попытку зарезать собутыльника
Несмотря на серьезное ранение, медикам удалось спасти потерпевшего.
Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство.
По версии следствия, вечером 9 февраля обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртное в одной из квартир доме № 8 по проезду Дружбы. Между мужчинами произошел конфликт – один из них вооружился ножом и ударил собутыльника в грудь. Потерпевший выжил благодаря усилиям медиков.
Обвиняемый находится под стражей, собранные доказательства полностью подтверждают его вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
Другие статьи по темам
Событие