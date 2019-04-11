Житель Богородицка пойдёт под суд за попытку зарезать собутыльника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, вечером 9 февраля обвиняемый вместе со своим знакомым распивал спиртное в одной из квартир доме № 8 по проезду Дружбы. Между мужчинами произошел конфликт – один из них вооружился ножом и ударил собутыльника в грудь. Потерпевший выжил благодаря усилиям медиков.

Обвиняемый находится под стражей, собранные доказательства полностью подтверждают его вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.