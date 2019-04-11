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Самому возрастному жениху в Тульской области 74 года
Фото: RZN.info.

Самому возрастному жениху в Тульской области 74 года

А сколько лет самой возрастной невесте?

В марте 2019 года в Тульской области официально зарегистрировано 564 брака. Об этом сообщили Myslo в региональном комитете по делам ЗАГС.

Самому молодому жениху оказалось 17 лет, самому возрастному — 74 года. Самой молодой невесте на момент заключения брака было 16 лет, самой возрастной — 73 года.

Отметим, что за указанный период в регионе зарегистрировано 535 разводов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:41 +3
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