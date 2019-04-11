Самому возрастному жениху в Тульской области 74 года

Фото: RZN.info.

А сколько лет самой возрастной невесте?

В марте 2019 года в Тульской области официально зарегистрировано 564 брака. Об этом сообщили Myslo в региональном комитете по делам ЗАГС.

Самому молодому жениху оказалось 17 лет, самому возрастному — 74 года. Самой молодой невесте на момент заключения брака было 16 лет, самой возрастной — 73 года.

Отметим, что за указанный период в регионе зарегистрировано 535 разводов.