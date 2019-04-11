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С октября в Туле начнет действовать аналог карты «Тройка»

С октября в Туле начнет действовать аналог карты «Тройка»

Но сначала – в тестовом режиме.

С октября 2019 года в Туле начнет действовать аналог карты «Тройка». Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы администрации города — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Алексей Крыгин.
 
Он рассказал, что аналог московской карты «Тройка» будет действовать в тестовом режиме.
 
Также, по словам Алексея Крыгина, планируется увеличить количество муниципального транспорта на улицах Тулы — с 246 до 293 единиц, в том числе с 85 до 154 — в вечернее время.
 
Кроме этого, увеличится финансирование «Тулгорэлектротранса». На данный момент водителям предприятия уже повысили зарплату в среднем на 5000 рублей.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:32 +7
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