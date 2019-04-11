С октября в Туле начнет действовать аналог карты «Тройка»

Но сначала – в тестовом режиме.

С октября 2019 года в Туле начнет действовать аналог карты «Тройка». Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы администрации города — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Алексей Крыгин.

Он рассказал, что аналог московской карты «Тройка» будет действовать в тестовом режиме.

Также, по словам Алексея Крыгина, планируется увеличить количество муниципального транспорта на улицах Тулы — с 246 до 293 единиц, в том числе с 85 до 154 — в вечернее время.