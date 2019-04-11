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Как тульским пенсионерам получить налоговые льготы: разъяснение ФНС

Как тульским пенсионерам получить налоговые льготы: разъяснение ФНС

С 2019 года на льготы по имущественным налогам могут претендовать также граждане предпенсионного возраста.

Пенсионеры – одна из самых многочисленных категорий налогоплательщиков, поэтому для них предусмотрен ряд льгот. Также к ним добавляются граждане предпенсионного возраста (когда до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочную) остается 5 лет и менее).

На какие именно налоговые послабления имеют право пенсионеры и как ими воспользоваться, разъясняют сотрудники Управления ФНС России по Тульской области.

Налог на имущество физических лиц

Налоговая льгота предоставляется в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного объекта: квартиры, дома (либо их части), гаража или машино-места. Льгота не зависит от площади.

Также льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одного хозяйственного строения площадью до 50 кв. метров, расположенного на дачном или садовом участке, а также на участке для индивидуального жилищного строительства.

При наличии нескольких объектов недвижимости одного вида собственник может выбрать объект, который будет освобожден от налогообложения. Для этого нужно подать уведомление в налоговую инспекцию.

В отношении не попадающих под льготу объектов недвижимости налогоплательщик может оформить налоговый вычет. Для квартиры он составляет сумму кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади, для дома – стоимость 50 квадратных метров.

Земельный налог

Пенсионеры освобождены от уплаты налога на земельный участок площадью не более 600 квадратных метров, находящийся в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении. Если площадь участка больше указанной величины, льгота предоставляется только на шесть «соток». Этот вычет распространяется только на один участок.

Транспортный налог

Для пенсионеров предусмотрена льгота в виде снижения ставки налога на 50% на одну единицу следующих категорий транспортных средств

  • легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. (110,33 кВт) включительно,
  • мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с. (14,7 кВт) включительно.

Порядок оформления льгот единый для всех имущественных налогов. Налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган письменное заявление и подтверждающие документы. Контакты налоговых инспекций Тульской области можно найти здесь.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:33 +2
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