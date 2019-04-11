Фото pixabay.com
МЧС предупреждает туляков о грозе и сильном ветре
Непогода может продержаться до утра 12 апреля.
В ближайшие 1-2 часа, с сохранением ночью и утром 12 апреля на территории области местами ожидается ожидается гроза.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при грозе возможно усиление северо-восточного ветра до 12-15 м/с
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра и прохождении грозового фронта.