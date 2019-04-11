МЧС предупреждает туляков о грозе и сильном ветре

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Непогода может продержаться до утра 12 апреля.

В ближайшие 1-2 часа, с сохранением ночью и утром 12 апреля на территории области местами ожидается ожидается гроза.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при грозе возможно усиление северо-восточного ветра до 12-15 м/с

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра и прохождении грозового фронта.