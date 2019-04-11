В Киреевском районе пенсионер обчистил соседский дом

Он знал, что зимой в доме никого не бывает, но там хранится различное имущество.

В Киреевском районе полицейские установили подозреваемого в краже. Предположительно, мужчина, живущий по соседству с нежилым домом, знал, что зимой в помещении никого не бывает, но там хранится различное имущество.

Подобрав ключ, он смог проникнуть в дом, откуда забрал бытовую технику.

Нанесенный ущерб составил 4 тысячи рублей.

Сотрудники полиции изобличили 64-летнего неработающего ранее судимого мужчину в противоправном деянии. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.