В Киреевском районе пенсионер обчистил соседский дом
Он знал, что зимой в доме никого не бывает, но там хранится различное имущество.
В Киреевском районе полицейские установили подозреваемого в краже. Предположительно, мужчина, живущий по соседству с нежилым домом, знал, что зимой в помещении никого не бывает, но там хранится различное имущество.
Подобрав ключ, он смог проникнуть в дом, откуда забрал бытовую технику.
Нанесенный ущерб составил 4 тысячи рублей.
Сотрудники полиции изобличили 64-летнего неработающего ранее судимого мужчину в противоправном деянии. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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