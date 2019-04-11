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На Веневском шоссе в Туле внедорожник протаранил легковушку
Фото предоставлено очевидцем.

На Веневском шоссе в Туле внедорожник протаранил легковушку

Автоавария произошла в районе поворота в сторону ул. Карпова.

Как сообщил Myslo очевидец, в районе поворота с Веневского шоссе в сторону ул. Карпова в Туле столкнулись отечественная Lada и внедорожник Mazda.
 

По предварительным данным, водитель «Приоры» поворачивал налево и не пропустил встречную иномарку. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:20 +3
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