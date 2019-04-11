На Веневском шоссе в Туле внедорожник протаранил легковушку

Фото предоставлено очевидцем.

Как сообщил Myslo очевидец, в районе поворота с Веневского шоссе в сторону ул. Карпова в Туле столкнулись отечественная Lada и внедорожник Mazda.

По предварительным данным, водитель «Приоры» поворачивал налево и не пропустил встречную иномарку. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.