Фото предоставлено очевидцем.
На Веневском шоссе в Туле внедорожник протаранил легковушку
Автоавария произошла в районе поворота в сторону ул. Карпова.
Как сообщил Myslo очевидец, в районе поворота с Веневского шоссе в сторону ул. Карпова в Туле столкнулись отечественная Lada и внедорожник Mazda.
По предварительным данным, водитель «Приоры» поворачивал налево и не пропустил встречную иномарку. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
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