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«Северную Мызу» достроят: Тульское правительство ведет переговоры с новым инвестором

«Северную Мызу» достроят: Тульское правительство ведет переговоры с новым инвестором

8 апреля на еженедельном оперативном совещании губернатор рассмотрел обращение от дольщиков, купивших квартиры в микрорайоне «Северная Мыза».

В конце прошлого года люди получили письма от застройщика о переносе срока сдачи домов. Сейчас строительство полностью остановлено.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин как руководитель рабочей группы по вопросам долевого строительства сообщил, что в настоящее время идут переговоры с новым инвестором, который положительно зарекомендовал себя на тульском строительном рынке. Планируется, что этот новый инвестор будет достраивать микрорайон в рамках проектного финансирования без привлечения средств дольщиков.

Правда, наименование инвестора пока осталось в тайне. Председатель правительства Валерий Шерин пообещал губернатору назвать его через две недели.

Валерий Шерин:

– Наличие этого проблемного вопроса подтверждаю. Строительная площадка «Северная мыза» уже находится в фокусе внимания межведомственной комиссии решения вопросов долевого строительства. В связи с нарушением сроков сдачи жилых домов в эксплуатацию наложен запрет на регистрацию новых договоров долевого строительства, в связи с чем сейчас главная задача — найти финансового партнера застройщика, который будет готов в рамках проектного финансирования предоставить застройщику «кредитное плечо», чтобы продолжилось строительство.

По предварительным проработкам такой финансовый партнер найден. С застройщиком уже проведены внутренние тендерные процедуры для определения подрядчика — это тульская компания, которая зарекомендовала себя добросовестной на строительном рынке.

Не могу сейчас назвать конкретных сроков — чтобы не быть голословным. Вопрос находится в активной стадии проработки. Думаю, что в ближайшие две-три недели я буду готов представить конкретные сроки, когда новый генеральный подрядчик выйдет на строительную площадку.

Губернатор поручил Валерию Шерину и министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко контролировать ситуацию по долевому строительству в регионе и анализировать точки риска.

«Люди должны получить жилье за свои деньги», — сказал Алексей Дюмин.

Большой материал Myslo о проблемах дольщиков «Северной Мызы» читайте по ссылке.

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