Куриный могильник в поле под Тулой: за птицефабрикой установят контроль

Жители нескольких деревень Веневского района недовольны несанкционированной утилизацией отходов Тульской птицефабрики.

На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел их обращение. Первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков сообщил, что в ходе проверки Тульская природоохранная прокуратура установила грубые нарушения земельного законодательства, законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, а также действующих ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора предприятия и юридического лица. В Веневский районный суд направлено исковое заявление с просьбой обязать предприятие использовать земельный участок по целевому назначению и привести его в надлежащее состояние.

Представитель управления Россельхознадзора Елена Кошелева добавила, что управление проводит внеплановую проверку. Отобраны пробы почвы, и уже на предварительном этапе подтверждаются нарушения со стороны предприятия.

Алексей Дюмин рекомендовал прокуратуре и управлению Россельхознадзора завершить все начатые мероприятия по проверке.

Он также поручил заместителю председателя правительства — министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву проконтролировать дальнейшую работу предприятия и провести беседу с его руководителями.