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Погода в Туле 10 апреля: тепло, небольшой дождь

Погода в Туле 10 апреля: тепло, небольшой дождь

Синоптики обещают южный ветер и облачность с прояснениями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями. Небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 3 мм).

Ветер южной четверти: ночью 3-8 м/с, днём – до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +13 до +18. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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