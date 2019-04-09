Погода в Туле 10 апреля: тепло, небольшой дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями. Небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 3 мм).

Ветер южной четверти: ночью 3-8 м/с, днём – до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +13 до +18. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.