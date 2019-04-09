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В Тульской области запретили две околофутбольные группировки

В Тульской области запретили две околофутбольные группировки

Они признаны экстремистскими.

В 2018 году в России запретили деятельность четырех экстремистских организаций. Две из них планировали дестабилизировать обстановку во время чемпионата мира по футболу. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на доклад генерального прокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

- В прошедшем году в стране деятельность четырех таких организаций запрещена. Так, в Татарстане и Тульской области выявлены и запрещены организации футбольных болельщиков «Сектор 16» и «Поколение», деятельность которых была нацелена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в период проведения чемпионата мира по футболу, — говорится в документе.

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