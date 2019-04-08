новости
новости
Регистрация
Тульские аграрии приступили к полевым работам

Тульские аграрии приступили к полевым работам

Об этом на оперативном совещании у главы региона рассказал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Крестьянские и фермерские хозяйства региона приступили к подкормке озимых культур, а некоторые сельхозпроизводители начали сев зерновых. По мере установления благоприятной погоды темпы сева будут наращиваться. В 2019 году планируется засеять 885,3 тыс. га – на 51 тыс. га больше, чем в предыдущем.

 «Аграрии показывают высокий уровень готовности к проведению полного комплекса весенних полевых работ. Хозяйствами полностью обеспечена потребность в семенах, подготовлена техника, приобретено свыше 80% от заявленной потребности минеральных удобрений», – отметил Дмитрий Миляев.

Большую часть площадей займут зерновые и зернобобовые, кормовые, масличные культуры. 

Осенью прошлого года было засеяно 305 тыс. га озимых культур – это максимальный результат за последние 19 лет.

Алексей Дюмин задал министру вопрос: как выполняется его поручение о проработке возможности оказания помощи хозяйствам, которые используют семена, не в полной мере отвечающие требованиям федеральных правил?

Дмитрий Миляев сообщил, что региональным министерством направлено соответствующее обращение в федеральное министерство, сейчас вопрос находится в стадии рассмотрения. Также по поручению губернатора ведутся переговоры с ведущими производителями минеральных удобрений по вопросу установления для тульских фермеров более доступных отпускных цен.

Губернатор поручил Дмитрию Миляеву держать ситуацию с весенними полевыми работами на личном контроле.

– Необходимо принять все меры для выполнения запланированных показателей по производству основных сельскохозяйственных культур, – подчеркнул Алексей Дюмин.

На последнем заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» обсуждался проект государственной программы комплексного развития сельских территорий. В числе предлагаемых новшеств –  введение льготной сельской ипотеки и проектного финансирования развития сельских территорий.

Дмитрий Миляев внес предложения по вовлечению и стимулированию сельхозпроизводителей в процесс жилищного строительства на селе, по включению в перечень мер господдержки мероприятий по строительству и реконструкции сетей электроснабжения, водоотведения и очистных сооружений. Следующее заседание будет посвящено вопросам развития фермерства и выработке новых подходов к организации финансовой поддержки сельхозпроизводства.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:35 +4
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещаниесельское хозяйство Тульской областипосевные работыпоручение губернатора Тульской области
Люди
Алексей ДюминДмитрий Миляев
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электричество 9 апреля
Где в Туле отключат электричество 9 апреля
Жительница Белева попыталась сдать квартиру и лишилась денег
Жительница Белева попыталась сдать квартиру и лишилась денег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.