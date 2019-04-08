Тульские аграрии приступили к полевым работам

Об этом на оперативном совещании у главы региона рассказал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Крестьянские и фермерские хозяйства региона приступили к подкормке озимых культур, а некоторые сельхозпроизводители начали сев зерновых. По мере установления благоприятной погоды темпы сева будут наращиваться. В 2019 году планируется засеять 885,3 тыс. га – на 51 тыс. га больше, чем в предыдущем.

«Аграрии показывают высокий уровень готовности к проведению полного комплекса весенних полевых работ. Хозяйствами полностью обеспечена потребность в семенах, подготовлена техника, приобретено свыше 80% от заявленной потребности минеральных удобрений», – отметил Дмитрий Миляев.

Большую часть площадей займут зерновые и зернобобовые, кормовые, масличные культуры.

Осенью прошлого года было засеяно 305 тыс. га озимых культур – это максимальный результат за последние 19 лет.

Алексей Дюмин задал министру вопрос: как выполняется его поручение о проработке возможности оказания помощи хозяйствам, которые используют семена, не в полной мере отвечающие требованиям федеральных правил?

Дмитрий Миляев сообщил, что региональным министерством направлено соответствующее обращение в федеральное министерство, сейчас вопрос находится в стадии рассмотрения. Также по поручению губернатора ведутся переговоры с ведущими производителями минеральных удобрений по вопросу установления для тульских фермеров более доступных отпускных цен.

Губернатор поручил Дмитрию Миляеву держать ситуацию с весенними полевыми работами на личном контроле.

– Необходимо принять все меры для выполнения запланированных показателей по производству основных сельскохозяйственных культур, – подчеркнул Алексей Дюмин.

На последнем заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» обсуждался проект государственной программы комплексного развития сельских территорий. В числе предлагаемых новшеств – введение льготной сельской ипотеки и проектного финансирования развития сельских территорий.

Дмитрий Миляев внес предложения по вовлечению и стимулированию сельхозпроизводителей в процесс жилищного строительства на селе, по включению в перечень мер господдержки мероприятий по строительству и реконструкции сетей электроснабжения, водоотведения и очистных сооружений. Следующее заседание будет посвящено вопросам развития фермерства и выработке новых подходов к организации финансовой поддержки сельхозпроизводства.