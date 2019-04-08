Где в Туле отключат электричество 9 апреля

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 53,

ул. Пирогова, 33-49 (нечётн.), 46-68 (чётн.),

ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),

ул. Гоголевская, 10-54 (чётн.), 54-а, 31,

пр-т Ленина, 49,

Новомосковское шоссе, 66, 22, 10,

ул. Болдина, 94, 96,

ул. Демидовская, 68,

1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Горсовета, 109-121 (нечётн.), 74-104 (чётн.),

ул. 1-я Криволученская, 7, 9,

Мясново: 6-й Полюсный пр-д, 18-40 (чётн.), 25-а, 25-б, 27,

7-й Полюсный пр-д, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.),

8-й Полюсный пр-д, 1-8,

9-й Полюсный пр-д, 1-13,

10-й Полюсный пр-д, 1-3, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 2-е, 23, 1-г-м,

12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6, 12, 18,

ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208

11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн),

5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 35-51 (нечётн.),

Торховский пр-д, 6-а,

ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),

пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),

пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),

ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.),

п. Рудаково, ул. Победы, 19-35,

ул. Л. Толстого, 1-29,

ул. Октябрьская, 1-18.