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Жительница Белева попыталась сдать квартиру и лишилась денег

Жительница Белева попыталась сдать квартиру и лишилась денег

Мошенник обманом получил данные банковской карты и снял с неё 5400 рублей.

Тульские полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что ни под каким предлогом нельзя сообщать незнакомым и малознакомым лицам информацию обо всех реквизитах своей банковской карты. Эти сведения могут быть использованы в мошеннических целях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, накануне жертвой подобного преступления стала 44-летняя жительница Белёва. Она опубликовала на интернет-сайте объявление о сдаче квартиры в Туле.

Вскоре ей позвонил мужчина и рассказал, что хочет снять жильё на длительный срок и готов внести предоплату. Под этим предлогом он выяснил все данные банковской карты женщины, включая cvc-код. После беседы с «арендатором» потерпевшая лишилась 5400 рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. В межмуниципальном отделе МВД России «Белёвский» выясняют все детали происшествия.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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Место
Тульская областьБелев

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